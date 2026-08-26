Duleep Trophy 2026: डिफेंडिंग चैंपियंस से होगा ईशान किशन-वैभव सूर्यवंशी की टीम का अगला मुकाबला, रजत पाटीदार-रिंकू सिंह जैसे स्टार शामिल

यह मुकाबला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्राउंड वन पर खेला जाएगा, जो 30 अगस्त से भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले को जीतने वाली टीम सीधे फाइनल पहुंचेगी, जो 6 सितंबर से चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में साउथ जोन का सामना नॉर्थ जोन से होगा। नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 52 रन से रोमांचक मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। साउथ जोन की कप्तानी तिलक वर्मा करेंगे। इस टीम में एन. जगदीशन, करुण नायर और श्रेयस गोपाल जैसे खिलाड़ी शामिल हैं, तो वहीं नॉर्थ जोन की कमान कन्हैया वधमान संभालेंगे, जिसमें आयुष बडोनी, अब्दुल समद, यश धुल, अंशुल कंबोज, निशांत सिंधु, अर्शदीप सिंह और युद्धवीर सिंह चरक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। यह मुकाबला भी 30 अगस्त से शुरू होगा, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड 2 पर खेला जाएगा।