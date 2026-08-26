IND vs SL: टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है शुभमन गिल का फैसला, 5वें दिन बैटिंग करना नहीं होगा आसान

श्रीलंका ने दूसरी पारी में 170 रन बना लिए हैं और खबर लिखे जाने तक उसके 2 ही विकेट गिरे थे। मेंडिस 54 और सूर्याबंडारा 77 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद अभी चौथे दिन और 48 ओवर का खेल बाकी है। ऐसे में अगर 48 ओवर तक श्रीलंकाई बल्लेबाज टिक जाते हैं, तो वह टीम इंडिया के खिलाफ 150-200 रन की बढ़त हासिल कर सकते हैं। ऐसे में पांचवें दिन भारतीय टीम के लिए लक्ष्य का पीछा करना मुश्किल हो सकता है। चौथे दिन पिच से स्पिनर्स को अब तक कुछ खास मदद नहीं मिली है। लेकिन इतिहास गवाह है कि आखिरी दिन स्पिनर्स के हाथ में मैच होता है। यही वजह है कि गिल का फैसला टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है।