WTC Points Table Update: टीम इंडिया की जीत से इंग्लैंड को भी होगा फायदा, लेकिन 2 टीमों को होगा नुकसान, समझें समीकरण

WTC 2025-27 Points Table Update: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट के परिणाम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। टीम इंडिया अगर इस मुकाबले को जीत लेती है, तो न सिर्फ टीम इंडिया को बल्कि इंग्लैंड को भी फायदा होगा, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय टीम फिलहाल WTC 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है। उसकी जीत प्रतिशत 53.33 है। वहीं, बांग्लादेश 55.56 जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका की टीम का जीत प्रतिशत 33.33 है और वह छठे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 29.76 है और वह सातवें स्थान पर है।