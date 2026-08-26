WTC Points Table Update: टीम इंडिया की जीत से इंग्लैंड को भी होगा फायदा, लेकिन 2 टीमों को होगा नुकसान, समझें समीकरण

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
WTC 2025-27 Points Table Update: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे कोलंबो टेस्ट के परिणाम का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। टीम इंडिया अगर इस मुकाबले को जीत लेती है, तो न सिर्फ टीम इंडिया को बल्कि इंग्लैंड को भी फायदा होगा, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका को नुकसान उठाना पड़ेगा। भारतीय टीम फिलहाल WTC 2025-27 की अंक तालिका में पांचवें स्थान पर है। उसकी जीत प्रतिशत 53.33 है। वहीं, बांग्लादेश 55.56 जीत प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। श्रीलंका की टीम का जीत प्रतिशत 33.33 है और वह छठे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड का जीत प्रतिशत 29.76 है और वह सातवें स्थान पर है।
अगर इस मुकाबले को श्रीलंका जीत लेती है, तो फिर दोनों का जीत प्रतिशत बदल जाएगा। भारतीय टीम का जीत प्रतिशत घटकर 48.48 हो जाएगा, तो वहीं श्रीलंका का जीत प्रतिशत बढ़कर 44.44 हो जाएगा। अगर यह मुकाबला ड्रॉ होता है, तो भारतीय टीम का जीत प्रतिशत घट जाएगा और श्रीलंका का लगभग उतना ही रहेगा। लेकिन अगर टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत लेती है, तो फिर अंक तालिका पूरी तरह से बदल जाएगी। पहले तीन टीमें वैसी की वैसी बरकरार रहेंगी, यानी ऑस्ट्रेलिया 80 जीत प्रतिशत के साथ पहले, साउथ अफ्रीका 75 के साथ दूसरे और न्यूजीलैंड 72.5 जीत प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहेगा।
लेकिन टीम इंडिया को एक स्थान का फायदा हो जाएगा और वह बांग्लादेश को पछाड़कर चौथे स्थान पर आ जाएगी। वहीं, बांग्लादेश पांचवें स्थान पर खिसक जाएगा। श्रीलंका की टीम 7वें स्थान पर खिसक जाएगी, क्योंकि उसका जीत प्रतिशत 27.78 हो जाएगा।
इस तरह भारत की जीत से टीम इंडिया के साथ-साथ इंग्लैंड को भी फायदा होगा, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका को नुकसान होगा। बांग्लादेश 55.56 जीत प्रतिशत के साथ पांचवें स्थान पर खिसक जाएगा, तो वहीं इंग्लैंड की टीम 29.76 जीत प्रतिशत के साथ छठे स्थान पर आ जाएगी। वेस्टइंडीज की टीम आठवें और पाकिस्तान की टीम नौवें स्थान पर है। हालांकि, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का दरवाजा लगभग बंद हो चुका है।
|रैंक
|टीम
|मैच
|जीत
|ड्रॉ
|हार
|पेनल्टी
|अंक
|अंक प्रतिशत
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|10
|8
|0
|2
|0
|96
|80.00%
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|0
|1
|0
|36
|75.00%
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22%
|4
|बांग्लादेश
|6
|3
|1
|2
|0
|40
|55.56%
|5
|भारत
|10
|5
|1
|4
|0
|64
|53.33%
|6
|श्रीलंका
|5
|1
|2
|2
|0
|20
|33.33%
|7
|इंग्लैंड
|14
|5
|1
|8
|-14
|50
|29.76%
|8
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|2
|8
|-2
|30
|20.83%
|9
|पाकिस्तान
|7
|2
|0
|5
|-8
|16
|19.05%
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग