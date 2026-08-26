IND vs SL: ऋषभ पंत की चालाकी के चलते शतक से पहले पासिंदू ने फेंका विकेट, स्टंप-माइक में कैद हुई बातचीत

IND vs SL 2nd Test Day 4 Highlights: भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर खेला जा रहा है। टेस्ट के चौथे दिन टी ब्रेक के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर अपने स्‍कोर को 220 के पार पहुंचा दिया है। अब वह भारत के सामने लक्ष्‍य रखने की स्थिति में पहुंच गया है। मेजबान टीम को चायकाल के बाद सबसे बड़ा झटका पासिंदु सूरियाबंदारा के रूप में लगा। वह 173 गेंदों पर 92 रन बनाकर स्‍टंप आउट हुए। जबकि इससे पहले वह एलबीडब्‍ल्‍यू आउट होने से बाल-बाल बचे थे। उनकी हड़बड़ाहट को ऋषभ पंच पहले ही समझ गए थे।