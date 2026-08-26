IND vs SL: शुभमन गिल ने चौथे दिन लिया हैरान करने वाला फैसला, लेकिन इस बार हो गया टीम इंडिया को फायदा

IND vs SL 2nd Test Day 4 Update: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया की स्थिति मजबूत हो गई है। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को पहली पारी में 290 रन पर ढेर कर दिया है। सोनल दीनूशा के 103 रनों की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम फॉलोऑन नहीं टाल पाई और अब दोबारा बैटिंग करने के लिए मजबूर हो गई। खेल के चौथे दिन शुभमन गिल ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया और पहला ओवर सारांश जैन को दिया, जो इससे पहले 18 ओवर गेंदबाजी में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे।