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IND vs SL: शुभमन गिल ने चौथे दिन लिया हैरान करने वाला फैसला, लेकिन इस बार हो गया टीम इंडिया को फायदा

IND vs SL Colombo Test Update: कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 290 के स्कोर पर ऑलआउट कर 213 रन की बड़ी बढ़त हासिल कर ली है।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 26, 2026

Shubman Gill

शुभमन गिल (फोटो- IANS)

IND vs SL 2nd Test Day 4 Update: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला कोलंबो में खेला जा रहा है, जहां टीम इंडिया की स्थिति मजबूत हो गई है। भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका को पहली पारी में 290 रन पर ढेर कर दिया है। सोनल दीनूशा के 103 रनों की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका की टीम फॉलोऑन नहीं टाल पाई और अब दोबारा बैटिंग करने के लिए मजबूर हो गई। खेल के चौथे दिन शुभमन गिल ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया और पहला ओवर सारांश जैन को दिया, जो इससे पहले 18 ओवर गेंदबाजी में एक भी विकेट हासिल नहीं कर पाए थे।

चौथे दिन चमके सारांश जैन

हालांकि, इस बार शुभमन गिल का यह फैसला कारगर रहा। पहले ओवर में सारांश को एक छक्का और एक चौका पड़ा और कुल 14 रन दिए, जिसमें एक नो-बॉल भी शामिल थी। इसके बावजूद गिल ने उन्हें आक्रमण पर लगाए रखा और इसका फायदा उनके दूसरे ओवर में मिला। अपने दूसरे ओवर में लाहिरू कुमारा को आउट कर सारांशा ने टेस्ट क्रिकेट का अपना पहला विकेट हासिल किया।

विकेट के बाद बदला बॉलिंग साइड

इसके बाद से शुभमन गिल ने एक और फैसला किया और उन्होंने बॉलिंग साइड चेंज कर दिया। दूसरे छोर से जब वह बॉलिंग करने आए तो ओवर की चौथी गेंद पर श्रीलंका की पारी समेट दी। पहले दिन 18 ओवर तक विकेट के लिए तरसने वाले सारांश ने खेल के चौथे दिन सिर्फ 16 गेंद डाली और दो विकेट लेकर श्रीलंका को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर कर दिया।

दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को एक-एक सफलता मिली, तो प्रसिद्ध कृष्ण और मानव सुथार ने तीन-तीन विकेट हासिल किए। इसके अलावा सारांश जैन ने 20 ओवर और चार गेंद की गेंदबाजी की, 69 रन खर्च किए और दो विकेट हासिल किए।

श्रीलंका ने 35 रन पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे, लेकिन उसके बाद से पसिंदु सूर्याबंडारा के 80, कमिंदु मेंडिस के 32 और सोनल दीनूशा के 103 रनों की बदौलत श्रीलंका 290 रन तक पहुंचने में सफल रहा। टीम इंडिया ने पहली पारी में 503 रन बनाए थे, जिसके आधार पर उसे 213 रन की बढ़त मिल चुकी है। भारत की ओर से देवदत्त पडिक्कल और ध्रुव जुरेल ने शतकीय पारी खेली थी, जो शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने अर्धशतक जड़े थे।

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Updated on:

26 Aug 2026 11:24 am

Published on:

26 Aug 2026 11:24 am

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