कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर भी भारत पहुंच सकता है WTC के फाइनल में, समझें पूरा समीकरण

कोलंबो में बारिश के बाद मैदान को कवर्स ढकता ग्राउंड स्टाफ। (फोटो सोर्स: IANS)
WTC 2025-27 Final Scenario for India: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत और श्रीलंका दोनों के लिए ही कोलंबो टेस्ट बेहद अहम है। अब इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग दोनों ने शानदार काम किया है। इस वहज से भारत मजबूत काफी स्थिति में है। श्रीलंका ने तीसरे दिन 16 रन की मामूली बढ़त बना ली है। चौथे दिन तीसरे सेशन में श्रीलंका का स्कोर 229/6 था कि इसी दौरान तेज बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा। बारिश नहीं रुकने की स्थिति में अंपायर्स ने दिन का खेल खत्म होने की घोषणा की। ये लगातार तीसरा दिन जब आखिरी सेशन बारिश से धुल गया है। अब इस मुकाबले के ड्रॉ होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर, यह मैच बारिश के कारण रद्द होता है, तब भी भारत WTC के फाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकता है। आइये इसके पीछे के समीकरण आपको बताते हैं।
भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें पायदान पर है। अगर कोलंबो टेस्ट बारिश के कारण ड्रॉ होता है तो फिर भारत को नुकसान होगा। भारत को कुछ अंकों का नुकसान हो सकता है। श्रीलंका दौरे के बाद भारत को इस चक्र में सात टेस्ट खेलने हैं। इनमें से दो न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया से 5 घरेलू टेस्ट मैच होंगे।
भारत अगर कोलंबो टेस्ट जीतता है तो राह थोड़ा आसान हो सकती है। ऐसे में उसे 7 में से 5 टेस्ट में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं, अगर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर खत्म होता है है, तो भारत को आगे 6 टेस्ट जीतने होंगे। इसके अलावा अन्य टीमों के मुकाबलों पर भी निर्भर रहना होगा। कोलंबों टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जिस तरह हर दिन बारिश खलल डाल रही है, उसे देखते हुए मैच ड्रॉ भी हो सकता है।
|रैंक
|टीम
|खेले
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|पेनल्टी
|अंक
|PCT
|1
|ऑस्ट्रेलिया
|10
|8
|2
|0
|0
|96
|80.00%
|2
|दक्षिण अफ्रीका
|4
|3
|1
|0
|0
|36
|75.00%
|3
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|0
|52
|72.22%
|4
|बांग्लादेश
|6
|3
|2
|1
|0
|40
|55.56%
|5
|भारत
|10
|5
|4
|1
|0
|64
|53.33%
|6
|श्रीलंका
|5
|1
|2
|2
|0
|20
|33.33%
|7
|इंग्लैंड
|14
|5
|8
|1
|-14
|50
|29.76%
|8
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|2
|-2
|30
|20.83%
|9
|पाकिस्तान
|7
|2
|5
|0
|0
|16
|19.05%
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