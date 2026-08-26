कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर भी भारत पहुंच सकता है WTC के फाइनल में, समझें पूरा समीकरण

WTC 2025-27 Final Scenario for India: आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत और श्रीलंका दोनों के लिए ही कोलंबो टेस्ट बेहद अहम है। अब इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग दोनों ने शानदार काम किया है। इस वहज से भारत मजबूत काफी स्थिति में है। श्रीलंका ने तीसरे दिन 16 रन की मामूली बढ़त बना ली है। चौथे दिन तीसरे सेशन में श्रीलंका का स्‍कोर 229/6 था कि इसी दौरान तेज बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा। बारिश नहीं रुकने की स्थिति में अंपायर्स ने दिन का खेल खत्‍म होने की घोषणा की। ये लगातार तीसरा दिन जब आखिरी सेशन बारिश से धुल गया है। अब इस मुकाबले के ड्रॉ होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर, यह मैच बारिश के कारण रद्द होता है, तब भी भारत WTC के फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर सकता है। आइये इसके पीछे के समीकरण आपको बताते हैं।