26 अगस्त 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर भी भारत पहुंच सकता है WTC के फाइनल में, समझें पूरा समीकरण

WTC Final Scenario for India: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला जा रहा दूसरा टेस्ट अब बेहद ही अहम मोड़ पर पहुंच चुका है। फिलहाल भारत की स्थिति मजबूत है और श्रीलंका अब भारत के सामने टारगेट रखने की स्थिति में पहुंच चुका है। हालांकि बारिश भी बड़ा फैक्‍टर साबित हो रही है। अगर ऐसे में ये मैच ड्रॉ रहता है तो भारत कैसे वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना सकता है आइये आपको भी बताते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Aug 26, 2026

WTC Final Scenario for India, IND vs SL 2nd Test Day 4

कोलंबो में बारिश के बाद मैदान को कवर्स ढकता ग्राउंड स्‍टाफ। (फोटो सोर्स: IANS)

WTC 2025-27 Final Scenario for India: आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत और श्रीलंका दोनों के लिए ही कोलंबो टेस्ट बेहद अहम है। अब इस मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी विभाग दोनों ने शानदार काम किया है। इस वहज से भारत मजबूत काफी स्थिति में है। श्रीलंका ने तीसरे दिन 16 रन की मामूली बढ़त बना ली है। चौथे दिन तीसरे सेशन में श्रीलंका का स्‍कोर 229/6 था कि इसी दौरान तेज बारिश के चलते मैच रोकना पड़ा। बारिश नहीं रुकने की स्थिति में अंपायर्स ने दिन का खेल खत्‍म होने की घोषणा की। ये लगातार तीसरा दिन जब आखिरी सेशन बारिश से धुल गया है। अब इस मुकाबले के ड्रॉ होने का खतरा भी मंडरा रहा है। अगर, यह मैच बारिश के कारण रद्द होता है, तब भी भारत WTC के फाइनल के लिए क्‍वालीफाई कर सकता है। आइये इसके पीछे के समीकरण आपको बताते हैं।

पांचवें पायदान पर भारतीय टीम

भारतीय टीम वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में फिलहाल 5वें पायदान पर है। अगर कोलंबो टेस्‍ट बारिश के कारण ड्रॉ होता है तो फिर भारत को नुकसान होगा। भारत को कुछ अंकों का नुकसान हो सकता है। श्रीलंका दौरे के बाद भारत को इस चक्र में सात टेस्ट खेलने हैं। इनमें से दो न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया से 5 घरेलू टेस्ट मैच होंगे।

टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के समीकरण

भारत अगर कोलंबो टेस्ट जीतता है तो राह थोड़ा आसान हो सकती है। ऐसे में उसे 7 में से 5 टेस्‍ट में जीत दर्ज करनी होगी। वहीं, अगर कोलंबो टेस्ट ड्रॉ पर खत्‍म होता है है, तो भारत को आगे 6 टेस्‍ट जीतने होंगे। इसके अलावा अन्य टीमों के मुकाबलों पर भी निर्भर रहना होगा। कोलंबों टेस्‍ट में श्रीलंका के खिलाफ भारत अच्छी स्थिति में है, लेकिन जिस तरह हर दिन बारिश खलल डाल रही है, उसे देखते हुए मैच ड्रॉ भी हो सकता है।

ICC World Test Championship 2025-27 पॉइंट्स टेबल

रैंकटीमखेलेजीतेहारेड्रॉपेनल्टीअंकPCT
1ऑस्ट्रेलिया1082009680.00%
2दक्षिण अफ्रीका431003675.00%
3न्यूजीलैंड641105272.22%
4बांग्लादेश632104055.56%
5भारत1054106453.33%
6श्रीलंका512202033.33%
7इंग्लैंड14581-145029.76%
8वेस्टइंडीज12282-23020.83%
9पाकिस्तान725001619.05%

ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह से छिनी नंबर-1 की कुर्सी, मिचेल स्टार्क पहली बार शीर्ष पर

ये भी पढ़ें
Jasprit Bumrah, ICC Test Rankings,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

26 Aug 2026 05:36 pm

Published on:

26 Aug 2026 05:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने पर भी भारत पहुंच सकता है WTC के फाइनल में, समझें पूरा समीकरण

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs SL: ऋषभ पंत की चालाकी के चलते शतक से पहले पासिंदू ने फेंका विकेट, स्टंप-माइक में कैद हुई बातचीत

IND vs SL 2nd Test Day 4, pasindu sooriyabandara stumping by rishabh pant,
क्रिकेट

IND vs SL: श्रीलंका मजबूत स्थिति में, दूसरी पारी में 3 विकेट खोकर बनाए 199 रन, पासिंदु शतक के करीब

IND vs SL Colombo Test
क्रिकेट

WTC Points Table Update: टीम इंडिया की जीत से इंग्लैंड को भी होगा फायदा, लेकिन 2 टीमों को होगा नुकसान, समझें समीकरण

Team India
क्रिकेट

ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह से छिनी नंबर-1 की कुर्सी, मिचेल स्टार्क पहली बार शीर्ष पर

Jasprit Bumrah, ICC Test Rankings,
क्रिकेट

IND vs SL: टीम इंडिया पर भारी पड़ सकता है शुभमन गिल का फैसला, 5वें दिन बैटिंग करना नहीं होगा आसान

shubman gill
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.