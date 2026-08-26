कोलंबो टेस्ट खत्म होने से पहले ही भारतीय स्पिनरों ने लगाई नो बॉल की झड़ी, भारत के नाम दर्ज हुआ शर्मनाक रिकॉर्ड

IND vs SL 2nd Test records: टीम इंडिया सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में जीत की दहलीज पर पहुंच गई है। बुधवार को चौथे दिन का तीसरा और आखिरी सेशन लगभग बारिश की भेंट चढ़ गया। दिन की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए हैं और श्रीलंका के पास मात्र 16 रन की लीड है। भारत मुकाबले के पांचवें और आखिरी दिन श्रीलंकाई टीम को जल्द समेटकर जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। दिलचस्‍प बात ये है कि श्रीलंका की दोनों पारी अभी तक खत्‍म नहीं हुई हैं और भारतीय स्पिनरों ने इतनी नो बॉल फेंक दी हैं कि टीम इंडिया के नाम एक बेहद शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ गया गया।