IND vs SL: कोलंबो टेस्ट के आखिरी दिन भारतीय टीम को करने होंगे 3 काम, नहीं तो ड्रॉ हो सकता है मुकाबला

IND vs SL 2nd Test Day 5: भारत ने कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में चौथे दिन मजबूत पकड़ बना ली है। अगर, बुधवार को तीसरे सेशन का बड़ा हिस्‍सा बारिश से नहीं धुलता, तो टीम इंडिया जीत चुकी होती या और करीब पहुंच चुकी होती। चौथे दिन खेल की समाप्ति तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए हैं। यहां से श्रीलंका के पास मात्र 16 रन की लीड है। अब भारत कोलंबो में जीत दर्ज करने के लिए तीन काम जरूर करने होंगे, नहीं तो मैच ड्रॉ भी हो सकता है। आइये आपको भी बताते हैं कि वो तीन काम कौन से हैं?