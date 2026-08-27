टेस्ट क्रिकेट मे रनों का अंबार लगाने वाले इस दिग्गज ने किया संन्यास का ऐलान, 2026 होगा आखिरी सीजन

एल्गर ने खेल छोड़ने के अपने फैसले के पीछे परिवार की जरूरतों को मुख्य कारण बताते हुए कहा, "मुझे लगता है कि अब मेरे लिए सही समय है। मेरी उम्र बढ़ रही है। मैं 39 साल का हो गया हूं और घर पर भी बहुत कुछ चल रहा है, खासकर मेरे छोटे लेकिन तेजी से बड़े हो रहे परिवार को लेकर। अब मेरे लिए घर पर रहने और अपने पार्टनर और बच्चों के साथ समय बिताने का सही समय है। अब तक का सफर शानदार रहा है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सीजन के आखिर में मैं संन्यास ले लूंगा। मैं खुशकिस्मत था कि मुझे 12 साल तक अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और फिर (दक्षिण अफ्रीका की) कप्तानी करने की जिम्मेदारी भी मिली- यह मेरे करियर के सबसे गर्व भरे पलों में से एक है।"