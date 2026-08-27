ब्रायडन कार्स के हथकड़ी वाले मामले के बाद इंग्लैंड के ड्रेसिंग में क्या हुई चर्चा? जो रूट ने खिलाड़ियों को दिया अल्टीमेटम

पिछले अक्टूबर से अब तक देर रात शराब पीने से जुड़ी घटनाओं में शामिल या मौजूद रहने वाले इंग्लैंड के आठ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों में टंग भी शामिल हैं। वेलिंगटन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले एक नाइटक्लब में बाउंसर ने हैरी ब्रूक को घूंसा मारा था। उस समय टंग भी व्हाइट-बॉल कप्तान ब्रूक के साथ मौजूद थे। इस घटना के बाद ईसीबी ने ब्रूक पर 30,000 यूरो का जुर्माना लगाया था। जब इस पुरानी घटना के बारे में पूछा गया, तो टंग ने कहा कि उन्होंने उसे भुलाने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा, “मैं जब तक हो सके इंग्लैंड के लिए खेलना चाहता हूँ। मैंने उस घटना को जितना संभव हो सका भुलाने और अभी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है।”