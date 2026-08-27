ब्रायडन कार्स के हथकड़ी वाले मामले के बाद इंग्लैंड के ड्रेसिंग में क्या हुई चर्चा? जो रूट ने खिलाड़ियों को दिया अल्टीमेटम

फील्डिंग के दौरान जो रूट। (फोटो सोर्स: एक्स@/sportstarweb)
इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ ब्राइडन कार्स को डर्बी के एक नाइटक्लब के बाहर पुलिस ने हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले लिया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इंग्लिश क्रिकेट में हड़कंप मच गया। इसके चलते कार्स को पाकिस्तान के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट से इंग्लैंड की टीम से बाहर कर दिया गया। इस घटना से इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट काफ़ी नाराज़ थे।
इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज़ जोश टंग ने बताया कि जो रूट ने ड्रेसिंग रूम में इस घटना को लेकर खिलाड़ियों से बातचीत की और उन्हें अल्टीमेटम भी दिया। बीबीसी स्पोर्ट से बात करते हुए टंग ने कहा, “यह बातचीत ज़रूरी थी। रूटी ने साफ़-साफ़ बताया कि इंग्लैंड का क्रिकेटर होने का क्या मतलब है। इंग्लैंड की जर्सी पहनना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम बढ़ते हुए बच्चों को दिखाना चाहते हैं कि हज़ारों लोगों के सामने इंग्लैंड के लिए खेलना कितना शानदार अनुभव है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम में हम सभी से ईमानदारी और स्पष्टता से बात की। जैसे ही वह बातचीत खत्म हुई, हमारा पूरा ध्यान अगले पाँच दिनों पर केंद्रित हो गया।”
शनिवार रात डर्बी में स्थानीय पुलिस ने ब्राइडन कार्स को हथकड़ी लगाई थी, जिसका वीडियो सामने आया। हालांकि बाद में पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। कार्स इस साल की एशेज़ सीरीज़ में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे, फिर भी उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बचे हुए दो टेस्ट मैचों से बाहर कर दिया गया। 31 साल के इस तेज़ गेंदबाज़ कार्स इस साल क्लब जाने जैसी घटनाओं के कारण इंग्लैंड टीम से हटाए जाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए।
मंगलवार को जब रूट से इस घटना और कार्स को टीम से हटाने के बारे में पूछा गया, तो इंग्लैंड के कप्तान ने कहा कि वे इससे निराश हैं। टंग से जब पूछा गया कि क्या ऐसी घटनाओं को लेकर रूट का संदेश टीम तक पहुँचा है, तो उन्होंने जवाब दिया, “हाँ, 100 प्रतिशत। जो हो गया सो हो गया, अब हमें उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए।”
पिछले अक्टूबर से अब तक देर रात शराब पीने से जुड़ी घटनाओं में शामिल या मौजूद रहने वाले इंग्लैंड के आठ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों में टंग भी शामिल हैं। वेलिंगटन में न्यूज़ीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले एक नाइटक्लब में बाउंसर ने हैरी ब्रूक को घूंसा मारा था। उस समय टंग भी व्हाइट-बॉल कप्तान ब्रूक के साथ मौजूद थे। इस घटना के बाद ईसीबी ने ब्रूक पर 30,000 यूरो का जुर्माना लगाया था। जब इस पुरानी घटना के बारे में पूछा गया, तो टंग ने कहा कि उन्होंने उसे भुलाने की कोशिश की है। उन्होंने आगे कहा, “मैं जब तक हो सके इंग्लैंड के लिए खेलना चाहता हूँ। मैंने उस घटना को जितना संभव हो सका भुलाने और अभी क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है।”
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