27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs SL 2nd Test: सोनल दिनुषा ने हिला कर रख दी रिकॉर्ड बुक, 67 साल में ऐसा करने वाले बने पहले क्रिकेटर

Sonal Dinusha Record, IND vs SL Test: सोनल दिनुषा ने भारत के खिलाफ लगातार चौथी पारी में 50 प्लस स्कोर कर 67 साल बाद इतिहास रच दिया है। कोलंबो टेस्ट में उनकी शानदार पारी ने रिकॉर्ड बुक में नया अध्याय जोड़ दिया है।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 27, 2026

Sonal Dinusha Test Record

सोनल दिनुषा ने जड़ा शानदार अर्धशतक (फोटो- IANS)

Sonal Dinusha Test Record vs Team India: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां सोनल दिनुषा ने एक बार फिर से 50 जड़ दिया है। वह भारत के खिलाफ लगातार चार पारियों में 50 प्लस स्कोर करने वाले 67 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आपको बता दें कि 1932-34 में इंग्लैंड के डॉगलास जार्डिन ने ऐसा कारनामा किया था। उसके बाद वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स और क्वलाइड वॉलकॉट ने 1948 में यह कारनामा किया था। भारत के खिलाफ यह कारनामा आखिरी बार इंग्लैंड के केन बेरिंगटन ने 1959 में किया था। अब सोनल दिनुषा ने यह कारनामा कर रिकॉर्ड बुक को हिला कर रख दी है।

सीरीज में दिनुषा के नाम सबसे ज्यादा रन

दिनुषा इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं। दिनुषा ने दो शतक और दो अर्धशतकीय पारी भी खेली है। वह इस सीरीज में देवदत्त मेडिकल के 328 रनों को पछाड़कर उनसे आगे निकल गए हैं।

कोलंबो में खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने पहली पारी 503 रन पर घोषित कर दी थी। जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर ढेर हो गई थी, लेकिन फॉलोऑन खेलने उतरी श्रीलंका की दूसरी पारी में एक बार फिर से सोनल दिनुषा और केशारा नुवांथा भारत और जीत के बीच में खड़े हो गए हैं। दोनों ने 100 रन की पार्टनरशिप कर ली है।

गॉल टेस्ट की पहली पारी में दिनुषा ने शानदार शतकीय पारी खेली थी और दूसरी पारी में 84 रन बनाकर आउट हुए थे। उसके बाद से कोलंबो टेस्ट की पहली पारी में भी दिनुषा ने शानदार शतक जड़ा था और 103 रन बनाकर सारांश जैन की गेंद पर आउट हुए थे। तो दूसरी पारी में उन्होंने फिर से अर्धशतक जड़ दिया।

सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला गया था, जहां भारतीय टीम ने जीत हासिल की थी लेकिन वहां भी सोनल दिनुषा ने टीम इंडिया के गेंदबाजों के खिलाफ खूब रन बनाए थे। सोनल ने अब तक श्रीलंका के लिए 4 टेस्ट खेला है और 74 की औसत से 524 रन बना चुके हैं। पिछले साल उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया था लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने 92 और 43 रन की दो बेहतरीन पारियां खेल अपनी प्रतिभा दिखाई।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

ICC WTC 2025-2027

Updated on:

27 Aug 2026 12:35 pm

Published on:

27 Aug 2026 11:58 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SL 2nd Test: सोनल दिनुषा ने हिला कर रख दी रिकॉर्ड बुक, 67 साल में ऐसा करने वाले बने पहले क्रिकेटर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

U19 ODI Team India Squad: वीरेंद्र सहवाग-राहुल द्रविड़ के बेटों की खुली किस्मत, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ U19 वनडे टीम में मिली जगह

Virender Sehwag's son Aaryavir receives first India U-19 call-up vs Australia, Rahul Dravid's son Anvay retains place
क्रिकेट

IND vs SL: नुवंथा और दिनुषा ने भारत के हाथ से छीना मैच, विकेट के लिए तरसे गेंदबाज, श्रीलंका ने बनाई 116 रन की बढ़त

IND vs SL
क्रिकेट

शुभमन गिल की एक गलती से बिगड़ सकता है टीम इंडिया का WTC Final का समीकरण, जानें क्यों बढ़ रही मुश्किलें

IND vs SL 2nd Test
क्रिकेट

ब्रायडन कार्स के हथकड़ी वाले मामले के बाद इंग्लैंड के ड्रेसिंग में क्या हुई चर्चा? जो रूट ने खिलाड़ियों को दिया अल्टीमेटम

Joe Root, Eng vs Pak 1st Test,
क्रिकेट

टेस्ट क्रिकेट मे रनों का अंबार लगाने वाले इस दिग्गज ने किया संन्यास का ऐलान, 2026 होगा आखिरी सीजन

Dean Elgar Retirement
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.