IND vs SL 2nd Test: सोनल दिनुषा ने हिला कर रख दी रिकॉर्ड बुक, 67 साल में ऐसा करने वाले बने पहले क्रिकेटर

Sonal Dinusha Test Record vs Team India: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां सोनल दिनुषा ने एक बार फिर से 50 जड़ दिया है। वह भारत के खिलाफ लगातार चार पारियों में 50 प्लस स्कोर करने वाले 67 सालों के टेस्ट क्रिकेट इतिहास में पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आपको बता दें कि 1932-34 में इंग्लैंड के डॉगलास जार्डिन ने ऐसा कारनामा किया था। उसके बाद वेस्टइंडीज के एवर्टन वीक्स और क्वलाइड वॉलकॉट ने 1948 में यह कारनामा किया था। भारत के खिलाफ यह कारनामा आखिरी बार इंग्लैंड के केन बेरिंगटन ने 1959 में किया था। अब सोनल दिनुषा ने यह कारनामा कर रिकॉर्ड बुक को हिला कर रख दी है।