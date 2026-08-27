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IND vs SL: नुवंथा और दिनुषा ने भारत के हाथ से छीना मैच, विकेट के लिए तरसे गेंदबाज, श्रीलंका ने बनाई 116 रन की बढ़त

लंच ब्रेक तक श्रीलंका ने दूसरी पारी में छह विकेट पर 329 रन बना लिए हैं। श्रीलंका ने इस तरह अब तक 116 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। सोनल दिनुषा 55 और केशारा नुवंथा 46 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।
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भारत

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Siddharth Rai

Aug 27, 2026

IND vs SL

सोनल दिनुषा और केशरा नुवंथा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए सातवें विकेट के लिए शतकीय साझेदारी की (photo - IANS)

Sri Lanka vs India, 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पांचवें दिन का खेल जारी है। चौथे दिन के अंत तक ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से जीत हासिल कर लेगा। लेकिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों सोनल दिनुषा और केशरा नुवंथा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया है।

भारतीय गेंदबाज विकेट को तरसे

पांचवे दिन के पहले सत्र में कोई विकेट नहीं गिरा। दिनुषा और नुवंथा ने सातवें विकेट के लिए 111 रनों की शानदार साझेदारी की, जबकि भारतीय गेंदबाज विकेट की तलाश में तरसते रहे। लंच तक श्रीलंका ने छह विकेट खोकर 329 रन बना लिए हैं और 116 रनों की बढ़त ले ली है। सोनल दिनुषा 55 तथा केशरा नुवंथा 46 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं।

इससे पहले चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट खोकर 229 रन बना लिए थे। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने पहली पारी 503/9 के स्कोर पर घोषित की। टीम इंडिया ने 66 रन तक केएल राहुल (18) और यशस्वी जायसवाल (45) के विकेट गंवा दिए थे। यहां से देवदत्त पड्डिकल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 120 रन की साझेदारी करते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शुभमन 6 चौकों के साथ 50 रन बनाकर आउट हुए।

पड्डिकल का शतक

इसके बाद पड्डिकल ने मोर्चा संभाला। उन्होंने रवींद्र जडेजा (43) के साथ 74 रन की साझेदारी करते हुए भारत को 281 के स्कोर तक पहुंचाया। पड्डिकल 193 गेंदों में 117 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी में 12 चौके शामिल रहे। पहले दिन बल्लेबाजी के दौरान चोटिल होकर 'रिटायर्ड हर्ट' होने वाले ऋषभ पंत दूसरे दिन के पहले सेशन में फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरे। उन्होंने ध्रुव जुरेल के साथ 112 रन जुटाकर टीम को 400 के पार पहुंचा दिया।

पंत भारत के खाते में 63 रन जोड़कर वापस लौटे, जिसके बाद जुरेल ने 2 छक्कों और 9 चौकों के साथ 115 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को 503 के स्कोर तक पहुंचाया। मेजबान टीम की तरफ से असिथा फर्नांडो ने सर्वाधिक 4 विकेट हासिल किए, जबकि प्रभात जयसूर्या और केशरा नुवानथा को 2-2 विकेट हाथ लगे।

इसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई। इस टीम ने 35 के स्कोर तक 3 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा ने कामिंदु मेंडिस के साथ चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी करते हुए टीम को शतक के पार पहुंचाया।

फॉलोऑन नहीं बचा पाई श्रीलंका

कामिंदु 32 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पसिंदु ने 9 चौकों के साथ 80 रन टीम के खाते में जोड़े। इसके बाद सोनल दिनुषा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने केशरा नुवानथा के साथ 57 रन, जबकि लाहिरू कुमारा के साथ 58 रन की साझेदारी की। सोनल (103) टीम को फॉलोऑन बचाने के बेहद करीब लेकर गए, लेकिन श्रीलंका इससे सिर्फ 14 रन पीछे रह गई। भारत के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथार ने 3-3 विकेट हासिल किए, जबकि सारांश जैन ने 2 शिकार किए। इनके अलावा, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को 1-1 विकेट हाथ लगा।

टीम इंडिया के पास पहली पारी के आधार पर 213 रन की बढ़त थी। ऐसे में भारत ने मेजबान टीम को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर किया। श्रीलंकाई टीम मुकाबले के चौथे दिन फिर से बल्लेबाजी के लिए उतरी और 5 के स्कोर पर लाहिरू उडारा (3) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद पसिंदु सूरियाबंदारा ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कामिल मिशारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन, जबकि कामिंदु मेंडिस के साथ तीसरे विकेट के लिए 115 रन जोड़कर टीम को पारी के अंतर से हार के खतरे से बचा लिया।

कामिंदु मेंडिस 55 रन बनाकर आउट हुए, जबकि पसिंदु ने 11 बाउंड्री के साथ 92 रन बनाए। इनके अलावा, कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने टीम के खाते में 23 रन का योगदान दिया। भारत की तरफ से इस पारी में मानव सुथार सर्वाधिक 2 विकेट हासिल कर चुके हैं। इनके अलावा, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, सारांश जैन और रवींद्र जडेजा ने 1-1 विकेट चटकाया है।

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Updated on:

27 Aug 2026 12:48 pm

Published on:

27 Aug 2026 12:17 pm

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