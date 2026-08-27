IND vs SL: न टोटका आ रहा काम और न किस्मत दे रही साथ, सोनल दिनुषा ने शतक जड़ टीम इंडिया का सारा प्लान कर दिया फेल

Sonal Dinusha 2nd Hundred in Colombo Test: कोलंबो टेस्ट की दूसरी पारी में सोनल दिनुषा के शतक ने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया है। दूसरे टेस्ट के पहले तीन दिन टीम इंडिया का पलड़ा भारी था, लेकिन चौथे और पांचवें दिन श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसा दिया। खेल के पांचवें दिन दो सेशन में श्रीलंका ने सिर्फ दो विकेट गंवाए। सोनल दिनुषा ने शतक जड़ दिया। इस दौरान उन्होंने सातवें विकेट के लिए 112 रन की साझेदारी की, तो आठवें विकेट के लिए 25 और नौवें विकेट के लिए अब तक 40 से ज्यादा रन की साझेदारी कर चुके हैं।