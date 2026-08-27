Shubman Gill statement after IND vs SL 2nd Test: कोलंबो के सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्‍ट के परिणाम से भारतीय क्रिकेट फैंस बेहद ही निराश हैं। इस मुकाबले की शुरुआत से ही टीम इंडिया का पलड़ा भारी था। पांचवें दिन का खेल शुरू होने तक सभी को लग रहा था कि भारत आसानी से जीत दर्ज कर लेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। अकेले सोनल दिनुषा ने भारतीय गेंदबाजों के छक्‍के छुड़ाते हुए मैच ड्रॉ करा दिया। जीते हुए मैच के ड्रॉ होने के बाद कई दिग्‍गजों ने भारतीय कप्‍तान शुभमन गिल की कप्‍तानी पर सवाल उठाए हैं। लेकिन, गिल हैं कि उनका 'घमंड' टूटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कोलंबो में वह श्रीलंका को हरा नहीं सके और अब मैच के बाद आगामी दौरे पर वर्ल्‍ड चैंपियन न्‍यूजीलैंड को हराने का दावा कर दिया है।