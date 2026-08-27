IND vs SL: कोलंबो टेस्ट के ड्रॉ होने से टीम इंडिया को हुआ 8 अंकों का नुकसान, देखें WTC की लेटेस्ट अंक तालिक

अगर टीम इंडिया दूसरा टेस्ट जीत जाती तो वह बांग्लादेश को पछाड़कर चौथे स्थान पर पहुंच जाती और उसकी जीत प्रतिशत भी 56 के आसपास पहुंच जाता, जबकि श्रीलंका की टीम सातवें स्थान पर पहुंच जाती और उसका जीत प्रतिशत 27 के आसपास का हो जाता। वहीं इंग्लैंड की टीम छठे स्थान पर आ जाती। लेकिन सोनल दिनुषा ने अकेले भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया और ऐतिहासिक ड्रॉ करने में सफल रहे। उन्होंने पहली पारी में 103 रन बनाए थे, तो दूसरी पारी में 133 रन बनाकर नाबाद रहे। इसके अलावा श्रीलंका के लिए दूसरी पारी में पसिंदु सूर्यबंडारा ने 92 और कामिंडु मेंडिस ने 55 रनों की पारी खेली।