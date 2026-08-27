IND vs SL: अंत तक आउट नहीं हुए सोनल दिनुषा, कोलंबो टेस्ट हुआ ड्रॉ, लेकिन भारतीय टीम ने जीती सीरीज

IND vs SL 2nd Test Update: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया है। पांचवें दिन भारतीय गेंदबाजों से सोनल दिनुषा आउट नहीं हो पाए और इसी बल्लेबाज की वजह से टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। टीम इंडिया ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 503 रन बनाकर पारी घोषित कर दी थी। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर ढेर हो गई थी और दूसरी पारी में 9 विकेट पर 429 रन बना लिए थे, तब दोनों कप्तानों ने मैच ड्रॉ पर सहमति जताई। हालांकि, पहले मुकाबले में जीत की वजह से सीरीज 1-0 से टीम इंडिया के नाम रही।