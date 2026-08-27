आईसीसी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि 36 वर्षीय आसिफ खान ने आईसीसी एंटी डोपिंग कोड के आर्टिकल 2.1 का उल्लंघन स्‍वीकार कर लिया है। इसके साथ ही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और आईसीसी के साथ हुए केस रेजोल्यूशन एग्रीमेंट के तहत 15 महीने का प्रतिबंध भी स्वीकार किया है। अब उन्‍हें केस रेजोल्यूशन एग्रीमेंट के तहत अपील का कोई अधिकार नहीं है। बोर्ड ने कहा कि आसिफ 8 सितंबर 2025 से 29 दिसंबर 2025 को उसके प्रोविजनल सस्पेंशन तक के व्यक्तिगत परिणाम को डिसक्वालिफाई कर दिया गया है। साथ ही सभी नतीजे जिसमें कोई भी पदक, पॉइंट्स, पुरस्कार राशि का नुकसान शामिल है।