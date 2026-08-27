IND vs SL 2nd Test Day 5 Highlights: कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड में खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट के चौथे दिन का खेल खत्‍म होने के बाद श्रीलंका के पास महज 16 रन की बढ़त थी और भारत काफी मजबूत स्थित में नजर आ रहा था। लेकिन, 5वें और आखिरी दिन श्रीलंकाई बल्‍लेबाज सोनल दिनुषा ने संकट मोचक की भूमिका निभाते हुए अपनी टीम दमदार वापसी कराई है। उनकी शानदार पारी की वजह से ही अब ये मुकाबला ड्रॉ की ओर बढ़ रहा है। गुरुवार को भारतीय गेंदबाजों को विकेटों के लिए तरसाने वाले सोनल की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं उन्‍होंने सोनल की तुलना भारत के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर से भी की है।