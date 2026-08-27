IND vs SL 2nd Test: भारतीय टीम कोलंबो टेस्‍ट में चौथे दिन जीत की दहलीज पर पहुंच ही गई थी। लेकिन, एक बार फिर सोनल दिनुषा भारतीय गेंदबाजों के सामने दीवार की तरह खड़े रहे। किसी भारतीय पेसर या स्पिनर के पास उनकी कोई काट नहीं थी। वह धीमी गति से रन बनाते रहे और अंतत: टीम को मुश्किल से उबारने में सफलता प्राप्‍त की। उन्‍होंने गेंदबाजों को विकेट लिए तरसाते हुए दूसरा टेस्‍ट ड्रॉ कराने में अहम भूमिका अदा की। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्‍हें प्‍लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया। इसी दौरान उन्‍होंने कठिन परिस्थितियों में अपनी बल्‍लेबाजी को लेकर बड़ा खुलासा भी किया।