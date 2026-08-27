IND vs SL 2nd Test: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज भारत ने 1-0 से जीत ली है। आईसीसी वर्ल्‍ड टेस्‍ट चैंपियनशिप 2025-27 के लिहाज से भारत के लिए कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्‍ट जीतना भी जरूरी था, लेकिन ऐसा हो न सका। चार दिन तक कोलंबो टेस्‍ट में हावी रही भारतीय टीम पांचवें और आखिरी दिन बैकफुट पर चली गई। श्रीलंकाई बल्‍लेबाज सोनर दिनुषा धीरे-धीरे मैच को भारत से दूर ले गए और ड्रॉ कराकर ही दम लिया। इस दौरे पर दमदार प्रदर्शन करने वाले देवदत्‍त पडिक्‍कल को प्‍लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड दिया गया तो वह भावुक हो गए और बोले कि अगर हम कोलंबो में जीतते तो बेहतर होगा।