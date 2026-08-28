IND vs SL: शुभमन गिल ने अपने खिलाड़ियों को दिए 10 में से 10 नंबर, बताया क्यों भारतीय बॉलर्स नहीं ले पाए विकेट

Shubman Gill on Colombo Test: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला कोलंबो में खेला गया, जो सोनल दिनुषा की नाबाद शतकीय पारी की बदौलत ड्रॉ हो गया। खेल के तीन टीम इंडिया का पलड़ा भारी था लेकिन आखिरी 2 दिनों में श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने मैच का रुख ही पलट दिया। खासकर सोनल दिनुषा, जिन्होंने दोनों पारियों में शतक जड़ा। खेल के पांचवें दिन भारतीय टीम सिर्फ 3 विकेट हासिल कर पाई और दूसरी पारी में श्रीलंका को ऑलआउट भी नहीं कर पाई। इसके बावजूद टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने अपने खिलाड़ियों को 10 में से 10 नंबर दिए हैं।