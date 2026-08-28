ENG vs PAK: ‘डर के साए में जी रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स’, लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों का बड़ा खुलासा

हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी खुलकर सामने नहीं आया। जावेद मियांदाद, इंजमाम-उल-हक जैसे पाकिस्तान के कई बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इमरान खान मामले पर चुप्पी साधी हुई है। जब यह सवाल इमरान खान के बेटों से पूछा गया, तो उन्होंने इस पर निराशा जताई। जब माइकल अथॉर्टन ने पूछा कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स और कप्तानों ने इस हस्ताक्षर अभियान में साइन क्यों नहीं किया या हिस्सा क्यों नहीं लिया, तब सुलेमान और कासिम ने कहा कि आप उन पूर्व कप्तानों में से एक रहे हैं, जिन्होंने मेरे पिता के समर्थन में हस्ताक्षर किया है। हम इस कदम की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन मैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों की स्थिति समझता हूं। उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं, जो मेरे पिता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था में वह रह रहे हैं, उसके लिए खुलकर अपनी राय रखना मुश्किल है।