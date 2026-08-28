28 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

ENG vs PAK: ‘डर के साए में जी रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स’, लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों का बड़ा खुलासा

Imran Khan Son's Interview: लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स की स्थिति और अपने पिता के मामले पर खुलकर बात की।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Aug 28, 2026

Pakistan Crickters and Imaran Khan Sons

पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और इमरान खान के बेटे (फोटो- IANS)

Lords Test ENG vs PAK: इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच लॉर्ड्स में टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पहले दिन के खेल के लंच के दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट हुआ। इस ब्रॉडकास्ट में इमरान खान के बेटों ने कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स की हालत को भी बयान किया और बताया कि वह किस तरह तानाशाही जैसी स्थिति में उनका रहना पड़ रहा है। वहां पर वह न तो खुलकर बोल सकते हैं और न ही न ही किसी का खुलकर समर्थन कर सकते हैं।

कपिल देव-गावस्कर ने किया था समर्थन

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल अथॉर्टन ने यह इंटरव्यू लिया और इस दौरान उन्होंने इमरान खान के दो बेटों कासिम और सुलेमान से लंबी बातचीत की। फिलहाल इमरान खान पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और हाल ही में उनकी रिहाई और बेहतर इलाज के लिए दुनिया भर के पूर्व कप्तानों ने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें भारत के कपिल देव और सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज भी शामिल थे। यह दोनों इमरान खान के साथ खेल चुके हैं।

पाकिस्तानी की स्थिति पर बड़ा खुलासा

हालांकि, इस दौरान पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी खुलकर सामने नहीं आया। जावेद मियांदाद, इंजमाम-उल-हक जैसे पाकिस्तान के कई बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने इमरान खान मामले पर चुप्पी साधी हुई है। जब यह सवाल इमरान खान के बेटों से पूछा गया, तो उन्होंने इस पर निराशा जताई। जब माइकल अथॉर्टन ने पूछा कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स और कप्तानों ने इस हस्ताक्षर अभियान में साइन क्यों नहीं किया या हिस्सा क्यों नहीं लिया, तब सुलेमान और कासिम ने कहा कि आप उन पूर्व कप्तानों में से एक रहे हैं, जिन्होंने मेरे पिता के समर्थन में हस्ताक्षर किया है। हम इस कदम की बहुत सराहना करते हैं, लेकिन मैं पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटरों की स्थिति समझता हूं। उनमें से कई लोग ऐसे भी हैं, जो मेरे पिता का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन जिस व्यवस्था में वह रह रहे हैं, उसके लिए खुलकर अपनी राय रखना मुश्किल है।

इमरान खान के बेटों ने आगे बताया कि वह एक सैन्य तानाशाही जैसी स्थिति में रह रहे हैं, जहां किसी भी तरह के विरोध या असहमति पर कड़ी कार्रवाई होती है। शायद यही वजह है कि अब तक पाकिस्तान का कोई भी क्रिकेटर इमरान खान मामले पर खुलकर नहीं बोल पाया।

लॉर्ड्स के पहले दिन इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 9 विकेट गंवाकर 248 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद अब्बास ने चार, जबकि मोहम्मद अली ने 3 विकेट चटकाए। इसके अलावा खुर्रम शहजाद ने एक विकेट हासिल किया।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Updated on:

28 Aug 2026 01:35 pm

Published on:

28 Aug 2026 01:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs PAK: ‘डर के साए में जी रहे हैं पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स’, लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान इमरान खान के बेटों का बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ENG vs PAK: इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के गेंदबाजों ने ढाया कहर, लेकिन लॉर्ड्स में बना डाला ये शर्मनाक रिकॉर्ड

Pakistan Cricket Team
क्रिकेट

IND vs SL: शुभमन गिल ने अपने खिलाड़ियों को दिए 10 में से 10 नंबर, बताया क्यों भारतीय बॉलर्स नहीं ले पाए विकेट

IND vs SL 2nd Test
क्रिकेट

कोलंबो टेस्‍ट नहीं जीतने पर सबसे ज्‍यादा दुखी हैं देवदत्त पडिक्कल, प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने पर छलका दर्द

IND vs SL 2nd Test, Devdutt Padikkal,
क्रिकेट

भारतीय गेंदबाजों को तरसाने वाले सोनल दिनुषा का अपनी बल्‍लेबाजी को लेकर बड़ा खुलासा

IND vs SL 2nd Test, Sonal Dinusha,
क्रिकेट

शुभमन गिल का नहीं टूट रहा 'घमंड', श्रीलंका से जीत नहीं पाए और अब वर्ल्‍ड चैंपियंस को हराने के लिए भरी हुंकार

Shubman Gill, IND vs SL 2nd Test,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.