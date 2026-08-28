सहवाग-द्रविड़ के बेटों की एंट्री लेकिन U19 टी से 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को नहीं मिली जगह, जानें असली वजह

इस टूर्नामेंट के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीमों के बीच तीन वनडे और दो मल्टी-डे गेम खेले जाएंगे। हालांकि, आर्यवीर और अन्वय को सिर्फ वनडे टीम में जगह मिली है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी को नजरअंदाज कर दिया गया है। BCCI का एक नियम ऐसा है, जिसकी वजह से सूर्यवंशी को अब दोबारा कभी भी अंडर-19 टीम में जगह नहीं मिल सकती। साल 2016 में आईसीसी एक नियम लेकर आया, जिसके तहत कोई भी अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने वाला खिलाड़ी दोबारा अंडर-19 वर्ल्ड कप के साइकिल में जो मैचेस होते हैं, जो तैयारी के लिए टूर्नामेंट खेले जाते हैं, उसकी अंडर-19 टीम में जगह नहीं बना सकता है।