क्रिकेट टीम के लिए न तो ड्रेसिंग रूम और न ही बढ़िया होटल, Asian Games 2026 के लिए B टीम भेज सकता है BCCI

अधिकारी ने बताया है कि यहां पर न तो ड्रेसिंग रूम है और न ही स्टैंडर्ड होटल है, जो एक चिंता का विषय है। अधिकारी ने बताया कि जापान में जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं मिलने वाली हैं, उससे बोर्ड खुश नहीं है। बोर्ड वहां एक ऑब्जर्वर भेजेगा और ऑब्जर्वर जब रिपोर्ट भेजेगा, उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। अगर सब कुछ ठीक नहीं होता, तो हम बी टीम भेजने पर विचार कर सकते हैं। एशियन गेम्स में जो खिलाड़ियों के होटल हैं, उनके रूम काफी छोटे हैं और वॉशरूम टेंट से 500 मीटर दूर है, जिससे खिलाड़ियों को काफी दिक्कत होने वाली है।