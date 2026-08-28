ENG vs PAK 2nd Test: 11वें नंबर के बल्लेबाज ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को विकेट के लिए तरसाया, अंत तक रहा नाबाद

ENG vs PAK Lords Test Day 2 Update: लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लैंड की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई है 120 रन पर 5 विकेट गंवाने के बाद मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने शानदार वापसी कराई और सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में सफल रहे। इस दौरान इंग्लैंड के 11वें नंबर के बल्लेबाज जोश टंग ने गस एटकिंसन के साथ मिलकर 47 रन की साझेदारी की। गस एटकिसंन तो 45 रन बनाकर आउट हो गए लेकिन जोश टंग आखिरी तक नाबाद रहे। उन्होंने 48 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 30 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 75 रन बनाए, जिससे इंग्लैंड अपनी स्थिति सुधारने में सफल रहा।