IND vs SL: श्रीलंका दौरे के बाद गौतम गंभीर का आया पहला रिएक्शन, सोनल दिनुषा की तारीफ में पढ़े कसीदे

2 साल पहले गंभीर की कोचिंग का एरा श्रीलंका दौरे से ही शुरू हुआ था, जब भारतीय टीम को वनडे सीरीज में शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी। उसके बाद से अब तक टीम इंडिया टेस्ट में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन करती आई है। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया पहली बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में टॉप-4 से बाहर गई। इस दौरान भारतीय टीम ने कई शर्मनाक रिकॉर्ड भी बनाए हैं। वह अपने घर में पहली बार न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों से हारी। वहीं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में हार के बाद भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल के लिए भी क्वालीफाई नहीं कर पाई थी।