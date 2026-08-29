वो पाकिस्तान खा जाएगा क्या? इमरान खान को जेल से बाहर निकालने के समर्थन में जावेद मियांदाद ने कही बड़ी बात

इमरान खान और जावेद मियांदाद ने मिलकर पाकिस्तान को 1992 का वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। दो दिग्गजों की दोस्ती भी काफी गहरी रही है। इमरान खान मामले पर बात करते हुए जावेद मियांदाद ने कहा, "इमरान खान एक ईमानदार इंसान हैं। अगर उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या वे पाकिस्तान को खा जाएंगे? जावेद इतना कहने के बाद रोने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि दोनों ने साथ खेलते हुए कई साल बिताए। घरेलू क्रिकेट से लेकर अंतरराष्ट्रीय मैचों तक, दोनों ने पाकिस्तान की जर्सी पहनी और देश के लिए लड़े। मियांदाद ने कहा कि इमरान ने कभी भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं अपनाया। अगर वे चाहते तो सत्ता में रहते हुए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।