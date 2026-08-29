ENG vs PAK: 110 रन पर ढेर हुई पाकिस्तान की टीम, फिर भी सरफराज अहमद को जीत की उम्मीद, बताया तरीका

Sarfaraz Khan on Lords Test: लॉर्ड्स की पहली पारी में पाकिस्तान के शर्मनाक प्रदर्शन पर टीम के कोच सरफराज अहमद ने निराशा जताई है। उनका मानना है कि क्रिकेट में कभी-कभी अजीब चीजें होती रहती हैं। साथ ही 110 रन पर पहली पारी में ढेर होने के बाद भी उन्होंने पाकिस्तान को जीतने का तरीका भी बता दिया। लॉर्ड्स में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन पाकिस्तान की टीम सिर्फ 110 रन पर ढेर हो गई, जिससे इंग्लैंड को 180 रन की बढ़त मिल गई, क्योंकि उसने पहली पारी में 290 रन बनाए थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने तीन विकेट पर 81 रन बना लिए थे और अब उसकी कुल बढ़त 261 रन हो चुकी है।