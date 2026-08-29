Duleep Trophy 2026: वैभव सूर्यवंशी गेंद से भी ढाह सकते हैं कहर! दलीप ट्रॉफी में विकेट लेने के बाद बॉलिंग को लेकर खोला बड़ा राज़

अपने विकेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि विरोधी टीम विकेट नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे दो-तीन ओवर गेंदबाजी करने के लिए कहा गया। ईशान किशन भैया को लगा कि मुझे बॉलिंग देकर रिस्क ले रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं कि मैं विकेट टेकर हूं। सूर्यवंशी के मन में चल रहा था कि वह 5 विकेट चटकाए। उन्होंने कहा, “मेरे मन में बस यह था कि मुझे गेंदबाजी के भले सिर्फ तीन ओवर मिलें लेकिन मैं 5 विकेट चटका दूं। मैंने अपनी तरफ से सबसे अच्छी गेंदबाजी करने और एक ही जगह गेंद डालने की कोशिश की। इससे मुझे बहुत मजा आया। पिछले मैच में बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी, इसलिए गेम से टीम में योगदान देना मजेदार था। कोई भी बल्लेबाज जब विकेट लेता है तो उसे उससे ज्यादा मजा किसी चीज में नहीं आता।”