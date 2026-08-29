Vaibhav Sooryavanshi को दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में टीम इंडिया के 2 गेंदबाजों से रहना होगा सावधान!

Vaibhav Sooryavanshi in Duleep Trophy Semi final: दलीप ट्रॉफी 2026 अब अपने अंतिम और रोमांचक चरण में पहुंच गई है। रविवार 30 अगस्‍त से दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले बेंगलुरु में खेले जाएंगे। जहां सबकी नजर एक बार फिर 15 वर्षीय टीनेजर वैभव सूर्यवंशी पर टिकी होंगी। जब वह डिफेंडिंग चैंपियन सेंट्रल जोन के खिलाफ ईस्‍ट जोन के लिए खेलने उतरेंगे, तो फैंस को उनसे एक बार फिर बड़ी पारी की उम्‍मीद होगी। क्‍वार्टर फाइनल में दहाई के अंक तक भी नहीं पहुंच पाने वाले वैभव के लिए ये मैच भी काफी मुश्किल वाला हो सकता है, क्‍योंकि रजत पाटीदार की अगुवाई वाले मध्य क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका गेंदबाजी विभाग है।