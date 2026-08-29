जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और प्रिंस यादव की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, एक पेसर हुआ फिट तो दो अभी भी रिहैब पर

हार्दिक पंड्या और जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricworld777)
Hardik Pandya Jasprit Bumrah Prince Yadav Fitness update: भारतीय टीम का अब अगला असाइनमेंट अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगा। इस सीरीज में क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया अपने ही घर में मेहमान बनेगी। जबकि अफगानी टीम दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मेजबान बनेगी। इस सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपनी चोट से उबर रहे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और प्रिंस यादव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक पेसर आगामी सीरीज के लिए फिट हो गया है, जबकि दो अभी भी रिहैब पर हैं।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिंस यादव जुलाई के आखिर में जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दौरान लगी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के बाद फिट और उपलब्ध हैं। ज्ञात हो कि दिल्ली के इस दाएं हाथ के तेज गेंदबाज को सीरीज के आखिरी मैच से बाहर कर दिया गया था। इससे पहले अक्टूबर में वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज को प्रिंस के लिए वापसी का टारगेट माना जा रहा था, क्योंकि ऐसी चोट के लिए यह एक स्टैंडर्ड रिकवरी टाइमलाइन है।
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पंड्या बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपना रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग जारी रखे हुए हैं। बाएं घुटने की दिक्कत से जूझ रहे बुमराह श्रीलंका टेस्ट से बाहर हो गए थे और धीरे-धीरे अपनी ठीक होने की प्रक्रिया में हैं। उन्हें ट्रेनिंग करते हुए भी देखा गया है, लेकिन अभी तक उनकी वापसी की कोई तय टाइमलाइन नहीं है और वे कॉम्पिटिटिव वर्कलोड के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं।
हार्दिक पहले क्वाड्रिसेप्स/पीठ की दिक्कतों और उसके बाद पिंडली की चोट से उबर रहे हैं। वे भी बुमराह और दूसरों के साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहले व्हाइट-बॉल क्रिकेट के लिए अगस्त से उपलब्ध होने के अनुमान के साथ वापसी से खेलने के प्रोटोकॉल पूरे कर लिए थे, हालांकि टीम में चोटों की बड़ी चिंताओं के बीच हाल ही में मॉनिटरिंग जारी है। अभी तक उनकी वापसी की भी कोई टाइमलाइन नहीं है। ये अपडेट ऐसे समय में आए हैं, जब भारत का शेड्यूल व्यस्त है, जिसमें अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाफ आने वाले व्हाइट-बॉल असाइनमेंट शामिल हैं।
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