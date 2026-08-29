जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और प्रिंस यादव की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, एक पेसर हुआ फिट तो दो अभी भी रिहैब पर

Hardik Pandya Jasprit Bumrah Prince Yadav Fitness update: भारतीय टीम का अब अगला असाइनमेंट अफगानिस्‍तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज होगा। इस सीरीज में क्रिकेट के इतिहास में पहली बार टीम इंडिया अपने ही घर में मेहमान बनेगी। जबकि अफगानी टीम दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में मेजबान बनेगी। इस सीरीज से पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्‍सीलेंस में अपनी चोट से उबर रहे जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या और प्रिंस यादव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि एक पेसर आगामी सीरीज के लिए फिट हो गया है, जबकि दो अभी भी रिहैब पर हैं।