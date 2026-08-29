श्रीलंका दौरे से लौटते ही दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन टीम में शामिल हुए गुरनूर बराड़, कल उतरेंगे मैदान पर

Gurnoor Brar added to north zone squad: पंजाब और भारत के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में साउथ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए नॉर्थ जोन टीम में शामिल किया गया है। गुरनूर श्रीलंका दौरे पर भारतीय टीम में शामिल थे। श्रीलंका से लौटते ही वह नार्थ जोन टीम से जुड़ गए। दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले रविवार 30 अगस्‍त से खेले जाएंगे। गुरनूर के सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल होने की उम्मीद है, क्योंकि नेशनल सिलेक्टर उन्हें भारत के अगले टेस्ट असाइनमेंट नवंबर में न्यूजीलैंड दौर पर दो मैचों की टेस्‍ट सीरीज से पहले ज्‍यादा से ज्‍यादा रेड बॉल मौके देना चाहते हैं।