उन्होंने कहा कि टीम ने स्लेजिंग और उकसावे को मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखा, लेकिन इसे पूरी तरह से अंदरूनी रखने के बजाय तेजी से अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि अब, जब हम ऐसा कर रहे थे, तो हम इसे ज़ाहिर भी कर रहे थे। मुझे लगता है कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया में मेरे पहले टूर और मेरे आखिरी टूर के बीच आप वह बदलाव देख सकते थे। पहले, यह कंट्रोल्ड और अंदरूनी था। लेकिन, जब हम 2003 में आए, तो अगर कोई कुछ कहता था, तो हम उसका जवाब देते थे।