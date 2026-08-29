SA vs ZIM: डेवाल्ड ब्रेविस ने 75* रन की तूफानी पारी में बनाई गेंदबाजों की रेल, साउथ अफ्रीका ने 13वें ओवर में ही जीता मैच

जिम्‍बाब्‍वे से मिले 145 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। जॉर्डन हरमन 13 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 20 रन बनाकर जल्‍दी ही आउट हो गए। वहीं, लुआन ड्रे प्रिटोरियस 22 रन बनाकर ब्रैड इवांस का शिकार बने। टोनी डी जोर्जी 15 रन ही बना सके। हालांकि, डेवाल्ड ब्रेविस ने एक छोर से अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखी और ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 24 गेंदों में छक्के के साथ पहले अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद भी ब्रेविस के सामाने जिम्बाब्वे की गेंदबाजी काफी कमजोर नजर आई। ब्रेविस ने 32 गेंदों का सामना करते हुए 75 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 7 चौके और 6 छक्के लगाए। वहीं, रुबिन हरमन 11 रन बनाकर नाबाद रहे।