हॉकी खिलाड़ियों के बाद क्या भारत-पाकिस्तान के क्रिकेटर्स मिलाएंगी हाथ? अमोल मजूमदार ने दिया जवाब

IND vs PAK Hand Shake Controversy: वूमेंस एशिया कप 2026 में रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय महिला टीम और थाइलैंड के बीच मुकाबला होने वाला है। हालांकि फैंस को टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच का इंतजार है। दोनों देशों के बीच मुकाबला 5 सितंबर को होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से आपसी रिश्ते ठीक नहीं हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद क्रिकेट के मैदान पर भी दोनों देशों के बीच दूरियां साफ दिखी हैं। जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने पाक खिलाड़ियों के हैंडशेक नहीं किया है। अब सवाल ये है कि क्या वूमेंस एशिया कप में दूरियां कम होंगी या नो हैंडशेक का सिलसिला जारी रहेगा।