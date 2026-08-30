‘उसमें लारा और तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी बनने की काबिलियत’, जेफ्री बॉयकॉट ने Harry Brook के लिए की बड़ी भविष्यवाणी

ब्रूक दुनिया के नंबर एक टेस्ट बल्लेबाज हैं, लेकिन एक साल से ज्यादा समय से इस फॉर्मेट में शतक नहीं लगा पाए हैं। इंग्लैंड के लिए 108 टेस्ट और 36 वनडे खेलने वाले पूर्व क्रिकेटर बॉयकॉट ने कहा, "वह अपनी प्रतिभा का पूरा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा, मैंने बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं। मैंने लंबे समय से किसी में भी ऐसी प्रतिभा नहीं देखी जैसी उनमें है। जबरदस्त प्रतिभा, टाइमिंग, शॉट खेलने का तरीका, वह लंबे हैं, उनकी पहुंच अच्छी है, लेकिन उनकी सोच अविश्वसनीय है।"