‘टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाजों को मिले सजा’, Ravindra Jadeja की गलतियों के बाद Sunil Gavaskar की मांग

Sunil Gavaskar Wants Fine on No Ball: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज को शुभमन गिल एंड कंपनी ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। दूसरे टेस्ट में सोनल दिनुषा दिन की शानदार शतकीय पारी ने टीम इंडिया को ड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत कम बची हैं। इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन दिखा। कोलंबो टेस्ट के पांचवें दिन टीम इंडिया के गेंदबाज सिर्फ तीन विकेट ले सके, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया। इस दौरान रवींद्र जडेजा की कमी भी उभरकर सबके सामने आई। स्टार ऑलराउंडर ने साल 2021 से अब तक 85 नो-बॉल फेंक दी हैं। कोलंबो टेस्ट में जडेजा के अलावा सारांश जैन ने भी कई नो-बॉल फेंकी हैं, जिस पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इसे रोकने का एक नया तरीका बताया है।