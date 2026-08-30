‘टेस्ट क्रिकेट में नो बॉल फेंकने वाले गेंदबाजों को मिले सजा’, Ravindra Jadeja की गलतियों के बाद Sunil Gavaskar की मांग

रविंद्र जडेजा (फोटो- IANS)
Sunil Gavaskar Wants Fine on No Ball: भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज को शुभमन गिल एंड कंपनी ने 1-0 से अपने नाम कर लिया। दूसरे टेस्ट में सोनल दिनुषा दिन की शानदार शतकीय पारी ने टीम इंडिया को ड्रॉ करने पर मजबूर कर दिया। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बहुत कम बची हैं। इस सीरीज में भारतीय गेंदबाजों का खराब प्रदर्शन दिखा। कोलंबो टेस्ट के पांचवें दिन टीम इंडिया के गेंदबाज सिर्फ तीन विकेट ले सके, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया। इस दौरान रवींद्र जडेजा की कमी भी उभरकर सबके सामने आई। स्टार ऑलराउंडर ने साल 2021 से अब तक 85 नो-बॉल फेंक दी हैं। कोलंबो टेस्ट में जडेजा के अलावा सारांश जैन ने भी कई नो-बॉल फेंकी हैं, जिस पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने इसे रोकने का एक नया तरीका बताया है।
गावस्कर ने कहा कि नो-बॉल की प्रॉब्लम को जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है। किसी भी मुकाबले में नो-बॉल पूरी तरह से मुकाबले को चेंज कर सकती है। उन्होंने बताया कि पॉपिंग क्रीज से ओवरस्टेप की वजह से नो-बॉल करने का कोई बहाना नहीं हो सकता है, क्योंकि आप मैच शुरू होने से पहले उस एरिया के बारे में जानते हो।
श्रीलंका में नो-बॉल की समस्या को देखते हुए भारतीय टीम के स्पिन कोच ने मजाकिया अंदाज में कहा था कि इसे रोकने के लिए नो-बॉल पर फ्री हिट देना चाहिए। हालांकि, गावस्कर का मानना है कि ओवरस्टेप करने पर प्लेयर्स के खिलाफ फाइन लगाना चाहिए और जितनी बार वह गलती हो, अमाउंट बढ़ते जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि सपोर्ट स्टाफ के खिलाफ भी उसका आधा जुर्माना लगना चाहिए। उन्होंने बताया कि जब खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ पर फाइन लगेगा। आपको बता दें कि इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि अगर कोई थ्रो कर रहा है, उसको बैकअप करने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है तो उसके लिए भी फाइन लगाना चाहिए।
गावस्कर ने बताया कि फाइनल लगाने के लिए पूरी टीम वोट कर सकती है कि फाइन लगे या नहीं लगे, जिससे यह एक फन एक्टिविटी भी हो जाएगा और टीम की बॉन्डिंग भी और अच्छी होगी। टीम इंडिया को अगली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड में खेलनी है, जहां भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इसके बाद भारतीय टीम अगले साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की मेजबानी करेगी।
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