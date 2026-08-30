अचानक टीम इंडिया से बाहर किए जाने के बाद Suryakumar Yadav ने खोला बड़ा राज़, बताई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी

Suryakumar Yadav on ODI Career: T20 वर्ल्ड कप 2026 के बाद अचानक टीम इंडिया से बाहर किए गए पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाल ही में कई बड़े खुलासे किए। उन्होंने अपने वनडे करियर में असफलता के बारे में भी बात की। आकाश चोपड़ा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी गलती की वजह से ही वनडे करियर ज्यादा लंबा नहीं चला और इसका गुनाहगार भी उन्होंने खुद को ठहराया। सूर्यकुमार ने भारत के लिए 37 वनडे मैच खेले, जिसमें 25 के औसत से उन्होंने 773 रन बनाए। उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 2023 वर्ल्ड कप के बाद उन्हें वनडे की टीम से साइडलाइन कर दिया गया।