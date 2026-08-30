Vaibhav Sooryvanshi ने कप्तानी में 3 सेकंड शेष रहते लिया DRS, आर्यन जुयाल को फिफ्टी से पहले भेजा पवेलियन

दरअसल, वैभव सूर्यवंशी ने यह डीआरएस का फैसला सेंट्रल जोन की पहली पारी के 40वें ओवर की दूसरी गेंद पर लिया। जब आर्यन जुयाल 46 रन बनाकर खेल रहे थे। मुकेश कुमार ने उन्‍हें एक इनस्विंगर फेंकी, जिस पर आर्यन पूरी तरह बीट हो गए और गेंद सीधे विकेटकीपर के दस्‍ताने में चली गई। मुकेश और वैभव समेत सभी ने कैच की अपील की, लेकिन अंपायर ने उसे खारिज कर दिया। फिर मुकेश ने डीआरएस के लिए स्‍टैंड इन कप्‍तान को मनाया। सूर्यवंशी ने पहले सिर खुजाया फिर तीन सेकंड पहले डीआरएस लिया। रिव्‍यू देखने पर बॉल बल्‍ले का बाहरी किनारा लेकर विकेटकीपर के हाथों में गई थी। यह देखते ही ईस्‍ट जोन की टीम में जश्‍न का माहौल बन गया। बीसीसीआई डो‍मेस्टिक एक्‍स अकाउंट से इसका वीडियो पोस्‍ट किया गया है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं।