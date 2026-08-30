Eng vs Pak: दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की हार तय, लॉर्ड्स में कभी नहीं चेज नहीं इतना बड़ा टोटल

इंग्लैंड के लिए चौथे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 177/7 के स्कोर में सिर्फ 9 रन जोड़ने के बाद डेन लॉरेंस को मोहम्मद अब्बास ने क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन भेजा। लॉरेंस ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पारी खेली। ओली रॉबिन्सन बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और महज 8 रन बनाकर आउट हुए। जोश टंग इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में आउट होने वाले आखिरी बल्लेबाज रहे। वह 12 रन बनाकर रनआउट हुए। इंग्‍लैंड ने दूसरी पारी में 208 रन बनाते हुए पाकिस्‍तान के सामने 388 रनों का लक्ष्‍य रखा है।