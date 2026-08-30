Eng vs Pak: लॉर्ड्स टेस्ट के बीच पाकिस्तान को बड़ा झटका, इमाम-उल-हक का चोट के चलते बाहर होना तय!

Imam-ul-Haq Injury Update: इमाम-उल-हक के बाएं पिंडली में ग्रेड-1 टियर की पुष्टि हुई है। उन्हें 10 दिन आराम करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट है कि इमाम को चोट के बाद लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन ही स्टंप्स के समय स्कैन के लिए ले जाया गया था, जिसके बाद चोट की गंभीरता की पुष्टि हुई। अब उनके इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के लिए लॉर्ड्स टेस्ट का बाकी मैच खेलने की संभावना नहीं है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की गई है।