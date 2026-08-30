PCB प्रमुख मोहसिन खान की सख्ती, इमरान खान के बारे में बात करने को लेकर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर लगी रोक

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इंग्‍लैंड दौरे पर गए अपने खिलाड़ियों को सख्‍त हिदायत दी है कि वे पूर्व कप्तान और 1992 वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान इमरान खान के जेल जाने पर सार्वजनिक रूप से बयानबाजी न करें। बोर्ड इस बात को लेकर सावधानी बरत रहा है कि ब्रिटिश मीडिया इस मुद्दे पर ज्‍यादा सवाल न करे। यह मुद्दा तब सामने आया, जब स्काई स्पोर्ट्स ने लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन लंच के दौरान इमरान के बेटों कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू दिखाया, जिसे माइक एथरटन ने होस्ट किया था। रिपोर्ट की मानें तो पीसीबी ने इंटरव्यू के प्रसारण का विरोध करते हुए मैच का बॉयकॉट करने की धमकी दी थी।