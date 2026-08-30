Eng vs Pak: बाबर आजम नहीं मिटा पा रहे 4 साल से माथे पर लगा दाग, अंग्रेजों के सामने फिर डाले हथियार

Babar Azam: लंबे समय से टेस्ट बैटिंग में खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स टेस्‍ट की दूसरी पारी में भी पाकिस्तान के कप्तान सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। 389 रन के मुश्किल लक्ष्‍य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा, जब जोफ्रा आर्चर ने बाबर को अपना शिकार बनाया। इससे पहले पहली पारी में उन्‍हें मात्र 8 के स्‍कोर पर जोश टंग ने आउट किया था। इस तरह एक बार फिर वह बल्ले से असर डालने में नाकाम रहे। उनके सस्‍ते में पवेलियन लौटने के बाद जहां पाकिस्तान की टीम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो वहीं एक बार फिर पूर्व कप्तान चार साल से अपने माथे पर लगा दाग नहीं धो पाए हैं। वह दिसंबर 2022 से टेस्ट शतक का सूखा झेल रहे हैं।