India Women vs Thailand Women: विमेंस एशिया कप 2026 में भारत ने अभियान का आगाज रविवार 30 अगस्‍त को थाईलैंड के खिलाफ मुकाबले से किया है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने मुकाबले की शुरुआत में ही इतिहास रच दिया है। भारत ने पावरप्‍ले में एक विकेट के नुकसान पर 65 रन बनाए। ऐसा करते ही वह विमेंस टी20 एशिया कप के शुरुआती 6 ओवरों में 60 रनों के आंकड़े तक पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड के सामने 160 रन का लक्ष्‍य रखा है।