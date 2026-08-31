INDW vs THAIW: थाईलैंड के खिलाफ एकतरफा जीत के बावजूद बढ़ी टीम इंडिया की टेंशन, 29 रन के भीतर गिरे 7 विकेट

India Women vs Thailand Women: वूमेंस एशिया कप 2026 के अपने पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने थाईलैंड को 94 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने शैफाली वर्मा के शानदार अर्धशतक की बदौलत 159 रन का स्कोर खड़ा दिया। जवाब में थाईलैंड की टीम सिर्फ 65 रन पर ढेर हो गई। भारत के लिए दीप्ति शर्मा ने 7 गेंदों में बगैर कोई रन दिए 3 विकेट निकाले। इन 3 विकेटों के साथ वह वूमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई। दीप्ति ने थाईलैंड की थिपाचा पुत्थावोंग को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 170 विकेट दर्ज हैं। इस एकतरफा जीत के बावजूद टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई है।