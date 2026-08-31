ENG vs PAK 2nd Test: जो रूट ने लॉर्ड्स टेस्ट में किया एक और कारनामा, पाकिस्तान को रौंदकर तोड़ा एंड्रयू स्ट्रॉस का रिकॉर्ड

England vs Pakistan Lords Test: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 और दूसरी पारी में 208 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 110 और दूसरी पारी में 194 रन बना पाई। इस दौरान पर अब तक पाकिस्तान की टीम 200 रन के आंकड़े को नहीं छू सकी है। पाकिस्तान की यह सेना देशों में पिछले 18 मैंचों में से 16वीं हार है। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 529 गेंद टिक सकी, जिसमें से 14 बल्लेबाज दहाई के आंकडे़े को भी नहीं छू पाए। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इतिहास रच दिया।