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ENG vs PAK 2nd Test: जो रूट ने लॉर्ड्स टेस्ट में किया एक और कारनामा, पाकिस्तान को रौंदकर तोड़ा एंड्रयू स्ट्रॉस का रिकॉर्ड

England vs Pakistan, Lord's Test: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराकर तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। पाकिस्तान लगातार चौथी पारी में 200 से कम स्कोर पर ऑलआउट हुआ।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 31, 2026

ENG vs PAK Lords Test

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (फोटो- England Cricket X)

England vs Pakistan Lords Test: लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने पहली पारी में 290 और दूसरी पारी में 208 रन बनाए थे, जबकि पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 110 और दूसरी पारी में 194 रन बना पाई। इस दौरान पर अब तक पाकिस्तान की टीम 200 रन के आंकड़े को नहीं छू सकी है। पाकिस्तान की यह सेना देशों में पिछले 18 मैंचों में से 16वीं हार है। इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम सिर्फ 529 गेंद टिक सकी, जिसमें से 14 बल्लेबाज दहाई के आंकडे़े को भी नहीं छू पाए। दूसरी ओर इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इतिहास रच दिया।

रूट ने तोड़ा एंड्रयू स्ट्रॉस का रिकॉर्ड

रूट ने अपनी कप्तानी में एशियन टीम के खिलाफ इंग्लैंड को 15वीं जीत दिला दी है। इससे पहले सबसे ज्यादा एशियन टीम के खिलाफ जीत दिलाने का रिकॉर्ड एंड्रयू स्ट्रॉस के नाम था, जिन्होंने 22 मैचों में कप्तानी करते हुए 14 मुकाबलों में जीत दिलाई थी। रूट की ये 15वीं जीत थी और वह एशियन टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा मैच जिताने वाले इंग्लैंड के कप्तान बन गए हैं। पूर्व इंग्लिश कप्तान एलिस्टर कुक इस लिस्ट में 12 जीत के साथ तीसरे नंबर पर काबिज हैं।

क्रमकप्तानजीतमैच
1जो रूट15*25
2एंड्रयू स्ट्रॉस1422
3एलिस्टेयर कुक1230
4नासिर हुसैन717
5बेन स्टोक्स715

इंग्लैंड ने इस जीत के साथ ही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भी हासिल कर ली है। दूसरी पारी में पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के आगे आसानी से घुटने टेक दिए। पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ सऊद शकील ही इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना करते हुए नजर आए और उन्होंने 97 रनों की दमदार पारी खेली। हालांकि, शकील को दूसरे छोर से बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका। शान मसूद ने 26 रनों का योगदान दिया, जबकि अली उस्मान 16 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास 13 रन बनाकर नाबाद रहे।

जोश टंग ने चटकाए 8 विकेट

इंग्लैंड की ओर से गेंदबाजी में ओली रॉबिन्सन ने दूसरी पारी में 4 विकेट चटकाए, जबकि जोश टंग ने 3 और जोफ्रा आर्चर ने 2 विकेट अपने नाम किए। रॉबिन्सन ने मुकाबले में कुल 8 विकेट झटके, जिसके लिए उन्हे 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया। आर्चर और टंग ने लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों को मिलकर कुल 5-5 विकेट चटकाए।

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Cricket news in Hindi

Updated on:

31 Aug 2026 10:28 am

Published on:

31 Aug 2026 10:03 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ENG vs PAK 2nd Test: जो रूट ने लॉर्ड्स टेस्ट में किया एक और कारनामा, पाकिस्तान को रौंदकर तोड़ा एंड्रयू स्ट्रॉस का रिकॉर्ड

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