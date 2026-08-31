IND vs BAN: भारत-बांग्लादेश सीरीज के लिए नई विंडो की तलाश शुरू, BCB प्रेसिडेंट तमिम इकबाल ने दिया बड़ा अपडेट

IND vs BAN ODI and T20I Series Update: भारत और बांग्लादेश के बीच तीन टी20 और तीन ही वनडे मैचों की सीरीज अगस्त और सितंबर के महीने में खेली जाने वाली थी, लेकिन अब तक इस सीरीज पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट तमीम इकबाल इसको लेकर काफी पॉजिटिव हैं और उन्होंने ऐसा संकेत दिया है, जिससे लग रहा है कि यह सीरीज अब हो सकती है। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई मिलकर इस सीरीज के लिए एक नया विंडो ढूंढ रहे हैं। पहले यह सीरीज अगस्त और सितंबर में होनी थी, लेकिन अगस्त का महीना खत्म हो चुका है और सितंबर में भारतीय टीम को एशियन गेम्स, वेस्टइंडीज के साथ टी20 सीरीज और फिर अफगानिस्तान के साथ टी20 सीरीज के लिए जाना है।