‘अगर मैं बता दूं तो आप दंग रह जाएंगे’, T20 वर्ल्डकप न खेलने वाले विवाद पर तमिम इकबाल का बड़ा खुलासा

बीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग फिक्सिंग घोटालों में शामिल चार से पांच लोगों के नाम का खुलासा करने की भी बात कही। इसके बाद उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 विवाद पर बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे पर और बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते थे। मुस्तफिजुर के साथ जो हुआ, उससे पूरा देश निराश था। लेकिन हम विश्व कप खेलने जा रहे थे। इसलिए, मुझे लगता है कि हम शायद इससे बेहतर तरीके से निपट सकते थे। हम शुरुआत से ही ऐसी जगह चले गए, जहां से वापसी संभव नहीं थी।"