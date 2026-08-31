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‘अगर मैं बता दूं तो आप दंग रह जाएंगे’, T20 वर्ल्डकप न खेलने वाले विवाद पर तमिम इकबाल का बड़ा खुलासा

Tamim Iqbal on T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट तमीम इकबाल ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के भाग न लेने के विवाद पर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि उस दौरान बहुत सी बातें हुई थीं, जिन्हें सार्वजनिक किया गया तो लोग हैरान रह जाएंगे।
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भारत

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Vivek Kumar Singh

Aug 31, 2026

Bangladesh Cricket Team

बांग्लादेश क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

Tamim Iqbal on Bangladesh Boycott T20 World Cup 2026: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट तमीम इकबाल ने रविवार को एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा किया। उन्होंने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के भाग न लेने को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि उस दौरान जो कुछ भी हुआ, वो अगर मैं आपको बता दूं तो हैरान रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट को अलग तरीके से हैंडल करना चाहिए था। हालांकि, उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान के साथ जो हुआ, उसे भी गलत करार दिया।

फिक्सिंग मामले में होगा बड़ा खुलासा

बीसीबी ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग फिक्सिंग घोटालों में शामिल चार से पांच लोगों के नाम का खुलासा करने की भी बात कही। इसके बाद उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2026 विवाद पर बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि हम इस मुद्दे पर और बेहतर तरीके से बातचीत कर सकते थे। मुस्तफिजुर के साथ जो हुआ, उससे पूरा देश निराश था। लेकिन हम विश्व कप खेलने जा रहे थे। इसलिए, मुझे लगता है कि हम शायद इससे बेहतर तरीके से निपट सकते थे। हम शुरुआत से ही ऐसी जगह चले गए, जहां से वापसी संभव नहीं थी।"

तमीम ने आगे कहा, “मैं यह कह रहा हूं, मैं अब आईसीसी में हूं, मैं बीसीबी के कारण आईसीसी का सदस्य हूं। उस विवाद के दौरान बहुत सी बातें कही और की गईं, जिन्हें अगर मैं सार्वजनिक कर दूं, तो आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा।"

जानें क्या था पूरा विवाद

आईपीएल 2026 से पहले कोलकाता नाइट राइडर्स ने अचानक मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से निकाल दिया था। जिसके बाद बांग्लादेश में आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लग गया। इतना ही नहीं बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने भारत और श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित हुए टी20 वर्ल्डकप 2026 का बॉयकॉट कर दिया। बाद में आईसीसी ने टूर्नामेंट से बांग्लादेश को निकाल स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी। फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी बार खिताब जीता।

ईरान अमेरिका का दिया उदहारण

उन्होंने कहा कि खेल को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। तमीम ने कहा कि दो देशों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान ईरान अमेरिका में खेलने चला गया, तो बांग्लादेश क्यों नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि कुछ मामलों में, हमें खेल को खेल की तरह ही देखना चाहिए।"

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Updated on:

31 Aug 2026 11:55 am

Published on:

31 Aug 2026 11:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / ‘अगर मैं बता दूं तो आप दंग रह जाएंगे’, T20 वर्ल्डकप न खेलने वाले विवाद पर तमिम इकबाल का बड़ा खुलासा

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