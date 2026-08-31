2026 में Vaibhav Suryavanshi जड़ चुके हैं 161 छक्के, 3 शतक और 14 अर्धशतक भी उनके नाम, दुनिया के दिग्गजों को छोड़ दिया है पीछे

Vaibhav Suryavanshi Sixes in 2026: दलीप ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने 42 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। वह इस टूर्नामेंट के इतिहास में अर्धशतक जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। हालांकि, वह शतक से चूक गए और 92 रन बनाकर आउट हो गए। उन्होंने अपनी पारी में 7 चौके और 7 ही छक्के लगाए। इन 7 छक्कों की बदौलत इस साल उनके छक्कों का आंकड़ा 161 तक पहुंच गया है। दुनिया में इस साल सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले बल्लेबाज भी सूर्यवंशी हैं और जो बल्लेबाज उनसे पीछे हैं, उनके 100 छक्के भी इस साल नहीं हुए हैं।