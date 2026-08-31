ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वॉर्नर ने इस पूरे मामले में थोड़ी देर से रिएक्‍शन दिया है। सोमवार को उनकी पोस्ट से पता चलता है कि उन्‍हें पूरे मामले के बारे में शायद पता ही नहीं है। उन्होंने एक्‍स पर एक वीडियो पोस्ट शेयर किया, जिसमें इमाम नॉकिंग करते हुए दिख रहे थे। वॉर्नर ने कमेंट किया कि क्या वह इतना सब होने के बाद बैटिंग करने आए? उनके बयान से ऐसा लगता है कि उन्हें ठीक से पता नहीं है कि क्या हुआ? इमाम बैटिंग करने आए या नहीं। यह सब बताता है कि उन्होंने जो देखा उससे वह खुश नहीं थे। यह कहना सही होगा कि उन्हें भी यह पसंद नहीं आया।